Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 12 ноября 2025Бывший СССР

Военкор попросил Зеленского сделать селфи с Киевом

Руденко: Фото Зеленского предвещают переход крупных городов под контроль России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / рicture alliance / Getty Images

Между фотографиями президента Украины Владимира Зеленского и победами России есть определенная связь. Об этом заявил репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Зеленский словно вестник перед переходом крупных городов под наш контроль», — написал он.

По словам Руденко, крупные города Украины переходят под контроль России после того, как Зеленский публикует фотографии на их фоне. Военкор попросил украинского лидера «сделать селфи с Киевом и Одессой».

Ранее стало известно о новых успехах ВС России в Купянске. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев отметил, что армия РФ с тяжелыми боями выбила Вооруженные силы Украины из восточной части города.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости