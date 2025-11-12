В России заявили о готовности к стамбульским переговорам с Украиной

Иванов: Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент

Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. Об этом пишет ТАСС.

«И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми», — отметил он. По его словам, Москва ждет, когда будет «проявлена политическая воля» со стороны Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали возникшую в переговорах по Украине паузу. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она возникла из-за нежелания Киева идти на контакт.

20 октября власти Европейского союза призвали организовать переговоры Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.