13:05, 20 октября 2025

Власти ЕС призвали организовать переговоры России и Украины

Глава МИД Нидерландов ван Вил: ЕС должен организовать переговоры РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) должны стремиться организовать мирные переговоры России и Украины. С таким заявлением на пресс-конференции выступил глава МИД Нидерландов, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Еврокомиссии.

«Мы все должны к этому стремиться», — сказал министр, отметив, что американский лидер Дональд Трамп «является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров».

Дипломат подчеркнул, что европейцы на предстоящих переговорах должны обеспечить Украине «сильную стартовую позицию».

16 октября состоялся телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина, по итогам которого была анонсирована встреча глав государств в Будапеште.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи российского и американского лидера идет полным ходом.

