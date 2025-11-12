В России заявили о прошедшем в атмосфере страха визите Зеленского в Херсон

Визит президент Украины Владимира Зеленского в подконтрольный ВСУ город Херсон прошел в атмосфере страха. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

«Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно», — заявил он. Сенатор добавил, что украинскому лидеру безразличны люди, проживающие в Херсоне, ему нужна только территория.

По его словам, в настоящий момент город «выжжен голодом, нищетой и страхом». Он добавил, что жители лишены воды, еды и медикаментов.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города. Зеленский также сообщил, что поручил элитной бригаде операторов дронов ВСУ «Птахи Мадьяра» расширить оборонительные возможности Херсона.