Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:45, 12 ноября 2025Россия

В России заявили о прошедшем в атмосфере страха визите Зеленского в Херсон

Кастюкевич: Визит Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Визит президент Украины Владимира Зеленского в подконтрольный ВСУ город Херсон прошел в атмосфере страха. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

«Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно», — заявил он. Сенатор добавил, что украинскому лидеру безразличны люди, проживающие в Херсоне, ему нужна только территория.

По его словам, в настоящий момент город «выжжен голодом, нищетой и страхом». Он добавил, что жители лишены воды, еды и медикаментов.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города. Зеленский также сообщил, что поручил элитной бригаде операторов дронов ВСУ «Птахи Мадьяра» расширить оборонительные возможности Херсона.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Губернатор российского города рассказал об уничтожении трех украинских БПЛА

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости