Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 12 ноября 2025Россия

В России жителей города поздравили картинкой с храмом без крестов и темнокожим мужчиной

Мэрия Бийска поздравила жителей, опубликовав картинку с храмом без крестов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Изображение: Telegram-канал «Многонационал»

Мэрия Бийска поздравила жителей с Днем народного единства изображением с храмом без крестов. Внимание на это обратил Telegram-канал «Многонационал».

На картинке в мультяшном стиле изображены три человека, в том числе — темнокожий мужчина с курчавыми волосами. Он вместе со светлокожей девушкой держит российский флаг. Третьей фигурой является еще один мужчина — он машет рукой и улыбается.

На заднем плане видна Спасская башня Московского Кремля и Собор Василия Блаженного. На куполах последнего отсутствуют православные кресты. При этом звезду на шпиле Спасской башни авторы изображения сохранили.

Ранее адвокатская палата Московской области разослала открытки с храмом, лишенным крестов. Это стало одним из первых проявлений «крестопада» — такое неофициальное название получила практика вымарывания христианских символов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не пустая весть. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией

    Рыбак поймал огромного полосатого лаврака и побил 30-летний рекорд

    Россияне разлюбили обтягивающие грудь футболки

    Названы характеристики взорвавшейся в руках у российского школьника замаскированной бомбы

    Мальчик поднял сверток денег на улице в Подмосковье и лишился пальцев

    В одной стране произошло мощное землетрясение

    Россияне признались в сохранении советских привычек в путешествиях

    Трамп обиделся на собственную партию

    Россиянин получил 8,5 года колонии за поврежденные автомобили

    Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости