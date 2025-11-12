В России жителей города поздравили картинкой с храмом без крестов и темнокожим мужчиной

Мэрия Бийска поздравила жителей, опубликовав картинку с храмом без крестов

Мэрия Бийска поздравила жителей с Днем народного единства изображением с храмом без крестов. Внимание на это обратил Telegram-канал «Многонационал».

На картинке в мультяшном стиле изображены три человека, в том числе — темнокожий мужчина с курчавыми волосами. Он вместе со светлокожей девушкой держит российский флаг. Третьей фигурой является еще один мужчина — он машет рукой и улыбается.

На заднем плане видна Спасская башня Московского Кремля и Собор Василия Блаженного. На куполах последнего отсутствуют православные кресты. При этом звезду на шпиле Спасской башни авторы изображения сохранили.

Ранее адвокатская палата Московской области разослала открытки с храмом, лишенным крестов. Это стало одним из первых проявлений «крестопада» — такое неофициальное название получила практика вымарывания христианских символов.