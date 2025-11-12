В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

Силы обороны Юга Украины сообщили об отступлении с позиций у Ровнополья

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с позиций в районе Ровнополья в Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в своем Telegram-канале.

Как сообщили представители украинских войск, 11 ноября украинским военным в районе Ровнополья было нанесено огневое поражение. В результате атаки они приняли решение отступить на более выгодные рубежи.

«11 ноября 2025, поздно вечером, в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении. При этом в Силах обороны Юга Украины отметили, что на других участках фронта в их зоне ответственности продолжаются ожесточенные бои.

Днем ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что подразделения ВСУ отошли с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области. Он отметил, что украинским войскам пришлось отступить у Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.