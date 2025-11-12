Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 12 ноября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

В зоне СВО заметили БРДМ-2 с дополнительной защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Модифицированную бойцами бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 заметили в зоне СВО. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видна БРДМ-2, которую называют «бардаком», с привычной для зоны СВО дополнительной защитой от дронов. Машину прикрывают решетчатые экраны и «волосы» из расплетенных стальных тросов. Также БРДМ-2 оснастили комплексом радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

Для удобства эвакуации экипажа машину оснастили бортовой дверью. Штатные люки «бардака» расположены в крыше, которую прикрывает антидроновый «мангал».

Материалы по теме:
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

Базовая БРДМ-2 получила стальное бронирование из листов толщиной до 14 миллиметров. Экипаж «бардака» состоит из четырех человек. Машина развивает скорость до 100 километров в час по шоссе.

В октябре стало известно, что компания TAC (ОАЭ) начала оснащать штатными «мангалами» двухосные бронеавтомобили Jedi. Конструкция повторяет кустарные решения, применяемые в зоне СВО.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Россиянам перечислили главные симптомы пневмонии

    В Москве на презентации упал первый в России человекоподобный робот Aidol

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Гуляйполе

    Собака динго поймала в море акуленка и попала на видео

    В Британии объяснили поддержку Украины со стороны ЕС

    Раскрыта оптимальная продолжительность секса

    Трамп «обязан» подать в суд на одно британское СМИ

    Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в Москве

    В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости