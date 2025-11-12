Бывший СССР
Элитные подразделения ВСУ бросили на произвол судьбы в ДНР

Кимаковский: Элитные подразделения ВСУ бросили на произвол судьбы в Димитрове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование украинской армией бросило элитные десантно-штурмовые подразделения и морскую пехоту на произвол судьбы в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает «Россия 24».

По его словам, в Димитрове есть ряд элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ): десантно-штурмовые группы, морская пехота.

«Командные пункты этих подразделений были эвакуированы и находятся сейчас где-то в районе Гришина, а вот сами подразделения брошены, что называется, на произвол судьбы», — подчеркнул он.

Ранее элитный отряд ВСУ трижды штурмовал Воздвиженку в ДНР, но был разбит.

