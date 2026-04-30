Названы самые дорогие направления для отдыха на майские праздники в России

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» назвали самые дорогие направления для отдыха в России на майские праздники в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что регионами с самой высокой стоимостью аренды жилья стали Камчатский край (27 тысяч рублей в сутки), Амурская область (20,2 тысячи рублей в сутки), Московская область (19,8 тысячи рублей в сутки), Тюменская область (17,6 тысячи рублей в сутки) и Хабаровский край (17,4 тысячи рублей в сутки).

В топ самых дорогих направлений также вошли Удмуртия (16,7 тысячи рублей в сутки), Томская область (16,4 тысячи рублей в сутки), Красноярский край (15,5 тысячи рублей в сутки), Пензенская область (15 тысяч рублей в сутки) и Татарстан (14,9 тысячи рублей в сутки).

По сравнению с 2025 годом россияне стали планировать поездки заранее — в среднем они бронируют жилье за 46 дней до даты заезда. Это свидетельствует о более осознанном подходе к организации путешествий и стремлении заранее выбрать подходящий вариант размещения, отметили авторы исследования.

Ранее аналитики этого же сервиса рассказали, что на майские праздники 2026 года соотечественники массово устремятся в три неочевидных региона страны. Так, в Республике Саха (Якутия) они сняли в 5,3 раза больше объектов размещения, чем в 2025-м.