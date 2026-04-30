15:44, 30 апреля 2026

Названы самые дорогие направления для отдыха на майские праздники в России

Алина Черненко

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» назвали самые дорогие направления для отдыха в России на майские праздники в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что регионами с самой высокой стоимостью аренды жилья стали Камчатский край (27 тысяч рублей в сутки), Амурская область (20,2 тысячи рублей в сутки), Московская область (19,8 тысячи рублей в сутки), Тюменская область (17,6 тысячи рублей в сутки) и Хабаровский край (17,4 тысячи рублей в сутки).

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Куда поехать на майские праздники в 2026 году? Лучшие направления в России и за границей
Куда поехать на майские праздники в 2026 году?Лучшие направления в России и за границей
18 февраля 2026

В топ самых дорогих направлений также вошли Удмуртия (16,7 тысячи рублей в сутки), Томская область (16,4 тысячи рублей в сутки), Красноярский край (15,5 тысячи рублей в сутки), Пензенская область (15 тысяч рублей в сутки) и Татарстан (14,9 тысячи рублей в сутки).

По сравнению с 2025 годом россияне стали планировать поездки заранее — в среднем они бронируют жилье за 46 дней до даты заезда. Это свидетельствует о более осознанном подходе к организации путешествий и стремлении заранее выбрать подходящий вариант размещения, отметили авторы исследования.

Ранее аналитики этого же сервиса рассказали, что на майские праздники 2026 года соотечественники массово устремятся в три неочевидных региона страны. Так, в Республике Саха (Якутия) они сняли в 5,3 раза больше объектов размещения, чем в 2025-м.

Последние новости

«Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

В России девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате

Названы самые модные цвета одежды на лето

В России указали на смену риторики Запада по Украине

Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

Бывшему сенатору отказали в иске к российской колонии «Черный дельфин»

Все новости
