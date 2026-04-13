Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13 апреля 2026

Россияне на майские праздники массово устремятся в три неочевидных региона страны

Якутия вошла в число регионов с самым большим ростом броней жилья на май
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне на майские праздники 2026 года массово устремятся в три региона страны — в Якутию, Магадан и Курганскую область. Таковы результаты исследования сервиса «Авито Путешествия», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что в Республике Саха (Якутия) соотечественники сняли в 5,3 раза больше объектов размещения, чем в 2025-м. Тем временем в Магаданской области они забронировали на 20 процентов объектов больше, а в Курганской — на 15 процентов. Кроме того, в число регионов с самым большим ростом броней жилья на май вошли Республика Хакасия (плюс 10 процентов), Калужская область (плюс 8 процентов) и Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 7 процентов). 

По мнению авторов исследования, такая динамика может быть связана с ростом интереса россиян к неочевидным направлениям внутри страны. В их числе — регионы с нетронутой природой, локальной культурной спецификой и возможностями для разных сценариев поездок. Например, в Хакасии и Якутии путешественников могут привлекать природные маршруты и этнокультурный туризм, в Курганской области — оздоровительный отдых, а в Калужской области — короткие поездки на выходные и семейные путешествия.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий по родной стране на майские праздники в 2026 году. В топ-3 вошли Республика Башкортостан, Архангельская и Саратовская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok