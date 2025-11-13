Актер Эмре Алтуг приехал в Москву

Super: Звезда турецкого сериала «Зимородок» Эмре Алтуг прилетел в Москву

Турецкий актер Эмре Алтуг, звезда популярного сериала «Зимородок», прилетел в Москву. Об этом сообщает Telegam-канал Super.

По информации источника, артист прилетел в столичный аэропорт Внуково, где его уже ждали фанаты. Он сфотографировался и раздал автографы, после чего направился в отель. В Россию Эмре приехал с концертом: на одной из столичных площадок пройдет его выступление в качестве музыканта.

