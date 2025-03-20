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10:40, 20 марта 2025Культура

Турецкий актер приехал в Россию и принял Юру Борисова за женщину

Звезда турецких сериалов Джан Яман заявил, что не знает российских актеров
Ольга Коровина
Джан Яман

Джан Яман. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Турецкий актер Джан Яман, прибывший в Москву на презентацию нового сериала «Эль Турко», заявил, что не знает российского актера Юру Борисова. Об этом сообщает сайт «Страсти».

На премьере в московском кинотеатре «Октябрь» журналисты поинтересовались у Ямана, знает ли он номинанта на «Оскар» Борисова. «К сожалению, я не знаю никого из российских актеров и актрис. Я не знаю Юру Борисова, покажите мне ее фото», — ответил артист, подумав, что речь идет о женщине.

При этом Яман добавил, что смотрел оскароносный фильм «Анора», в котором снялись российские актеры. «Фантастика!» — оценил он картину.

Яман наиболее известен по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло». В Москве поклонницы встретили турецкого актера хлебом и солью, а затем окружили его у отеля в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в России потребовали запретить турецкие сериалы. С такой просьбой выступило общественное движение «Ветераны России».

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