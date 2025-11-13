«Группа семи» заявила о планах на российские активы для поддержки Киева

Страны G7 заявили о планах на российские активы для поддержки Киева, пишет ТАСС.

В совместном заявлении «Большой семерки» говорится, что «Группа семи» намерена усиливать давление на Москву, а также «изучить меры» в отношении государств, якобы «помогающих РФ финансировать» проведение специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что G7 потеряет 73 миллиарда долларов из-за конфискации активов России. Отмечается, что все это может быть утрачено, если Россия примет ответные меры в случае конфискации ее активов странами «Группы семи».