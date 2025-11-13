Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 13 ноября 2025Мир

Австралийцы впервые раскаялись за колониальное прошлое

Bloomberg: Австралия впервые признала ущерб, нанесенный коренным народам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хасинта Аллан

Хасинта Аллан. Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Премьер-министр австралийского штата Виктория Хасинта Аллан впервые в истории страны подписала соглашение с коренными народами. Об этом сообщает Bloomberg.

«34-страничный договор официально признает ущерб, причиненный колонизацией, и учреждает новый представительный орган для защиты прав коренных народов», — пишет агентство.

Как заявила глава правительства штата, новый договор признает, что «древние правовые системы» аборигенов и «современные институты демократии» могут существовать бок о бок.

Ранее австралийские аборигены решили отомстить крокодилу, который терроризировал их соседей, и съели его на традиционном пиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали заявления Киева по переговорам

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок за связь с наркотиками в России

    Австралийцы впервые раскаялись за колониальное прошлое

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Власти прокомментировали пытку подростками школьницы утюгом в российском регионе

    Любовь Гитлера к нацизму объяснили его микропенисом

    ВС России получили партию защищенных от дронов «Солнцепеков»

    Известная актриса назвала преимущества Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    17-летняя дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона дебютировала в качестве модели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости