18:33, 13 ноября 2025Экономика

Официальный курс доллара упал

Банк России снизил официальный курс доллара до 80,61 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России понизил официальный курс доллара на 68 копеек. На 14 ноября его установили на уровне 80,61 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Стоимость евро также упала. Опустившись на 49 копеек, она составила 93,7 рубля.

Как отмечало Reuters, участники рынка связывают наблюдающееся в четверг укрепление рубля с возможными «точечными продажами» валюты российскими нефтяными компаниями, санкции против которых вступят в силу в ближайшее время. Такие сделки, с точки зрения собеседников агентства, «усиливают положительный для рубля эффект от валютных интервенций Центробанка и с лихвой перекрывают текущий валютный спрос, а также негативный эффект от падения нефти и сезонности первой половины календарного месяца».

Ранее эксперты предположили, что после того, как американцы фактически блокировали сделку по продаже зарубежных активов «Лукойла» нефтетрейдеру Gunvor, для них придется искать «правильного» покупателя, или же возможна продажа по частям.

