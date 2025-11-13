Официальный курс доллара упал

Банк России снизил официальный курс доллара до 80,61 рубля

Банк России понизил официальный курс доллара на 68 копеек. На 14 ноября его установили на уровне 80,61 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Стоимость евро также упала. Опустившись на 49 копеек, она составила 93,7 рубля.

Как отмечало Reuters, участники рынка связывают наблюдающееся в четверг укрепление рубля с возможными «точечными продажами» валюты российскими нефтяными компаниями, санкции против которых вступят в силу в ближайшее время. Такие сделки, с точки зрения собеседников агентства, «усиливают положительный для рубля эффект от валютных интервенций Центробанка и с лихвой перекрывают текущий валютный спрос, а также негативный эффект от падения нефти и сезонности первой половины календарного месяца».

Ранее эксперты предположили, что после того, как американцы фактически блокировали сделку по продаже зарубежных активов «Лукойла» нефтетрейдеру Gunvor, для них придется искать «правильного» покупателя, или же возможна продажа по частям.