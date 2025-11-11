Экономика
11:34, 11 ноября 2025Экономика

Спрогнозированы действия «Лукойла» после объявления форс-мажора в Ираке

«Ведомости»: «Лукойл» может продать Западную Курну-2 Ираку или компании из США
Дмитрий Воронин

Фото: Essam Al Sudani / Reuters

Российская нефтяная компания «Лукойл» с помощью форс-мажора, объявленного на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений Западная Курна-2, которое расположено на юге Ирака, стремится обеспечить правовую защиту от последствий невыполнения договорных обязательств, пишут «Ведомости». Также журналисты приводят прогноз аналитик ФГ «Финам» Сергея Кауфмана о том, что, если США займут не столь жесткую как сейчас позицию в связи с введенными против российской компании санкциями, выкупить его могут иракские власти, либо кто-то из крупных западных компаний.

Если причины форс-мажора, о котором стало известно накануне, не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит действия по добыче на месторождении и выйдет из проекта, говорится в публикации. Принадлежащие ей три четверти Западной Курны-2 в этом случае удастся продать только со скидкой 30-40 процентов от справедливой стоимости, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Лукойл» владеет долями в проектах по разведке и добыче нефти и газа, а также нефтепереработке во многих странах мира, напоминает издание. Больше всего шансов продолжить работу у компании в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, особенно в тех проектах, где у «Лукойла» миноритарная доля, указывают журналисты со ссылкой на аналитиков.

На прошлой неделе Минфин США пообещал, что нефтетрейдер Gunvor, которому «Лукойл» после попадания под санкции договорился продать зарубежные активы, «не получит лицензию на извлечение прибыли» из-за якобы имеющихся связей с Москвой. В иностранной компании, назвав заявление американского министерства в корне «неверным и ложным», отозвали предложение о покупке, анонсированное неделей ранее. Эксперты в связи с этим предположили, что для активов придется искать «правильного» покупателя, а также, что они могут быть распроданы по частям.

