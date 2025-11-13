Бизнес в России стал чаще допускать просрочку по кредитам

ЦБ: Доля компаний с просрочкой по кредитам в РФ достигла рекордных 24 процентов

Доля компаний с просрочкой по кредитам в РФ достигла рекорда. О том, что бизнес стал чаще допускать просрочку по займам, со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщает газета Известия.

На начало октября в России насчитывалось порядка 714 тысяч юрлиц и ИП с кредитами. Четверть из них (24 процента) допустили просрочку платежей — это самый высокий результат за последние 2,5 года. За год их доля увеличилась на шесть процентных пунктов, а в сравнении с началом 2023-го — почти удвоилась.

Аналитики объясняют рост просрочки высокой ключевой ставкой. Как заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, высокая стоимость денег усилила давление на компании с крупной долговой нагрузкой. Учитывая среднюю рентабельность бизнеса на уровне 10–15 процентов, такие показатели критичны. Сильнее всего ситуация вредит малым и средним предприятиям, у которых нет доступа к льготному фондированию, поэтому им приходится брать займы на рыночных условиях.

Как ранее отмечали в ЦМАКП , бизнес в России стал тратить на обслуживание кредитов более трети прибыли. В конце сентября долговая нагрузка в большинстве отраслей выросла до рекордного уровня. За год показатель вырос почти на 10 процентных пунктов, а за шесть лет — на 20. В Минэкономразвития признали рост долговой нагрузки и объяснили его привлечением дополнительного финансирования для увеличивающихся инвестиций в основной капитал — по итогам первой половины 2025-го они выросли на 12 процентов год к году. Еще одной причиной является повышение ключевой ставки до 21 процента и усиление банковского регулирования.