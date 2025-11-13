Бывший СССР
Более 20 взрывов произошло ночью под Павлоградом

В Васильковке Днепропетровской области ночью произошло более 20 взрывов
Под Павлоградом в Днепропетровской области ночью произошло более 20 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что речь идет о поселке городского типа Васильковка. Отмечается, что взрывы в нем происходили и днем ранее, 12 ноября.

«Ночью массированной атаке снова подверглась Васильковка под Павлоградом. В поселке прозвучало более 20 взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об ухудшении положения украинских войск на границе Днепропетровской области. Кроме того, по его словам, украинские войска также сталкиваются с трудностями в Запорожской области.

