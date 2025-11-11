Бывший СССР
23:41, 11 ноября 2025Бывший СССР

Сырский признал ухудшение ситуации для ВСУ в Запорожской области

Сырский заявил, что ситуация для ВСУ в Запорожской области ухудшилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, ВС России взяли под контроль три населенных пункта в Запорожской области, «ситуация там значительно ухудшилась». Сырский добавил, что россияне повысили активность, воспользовавшись туманом.

«Значительно ухудшилась ситуация на александровском и гуляйпольском направлениях, где ВС РФ, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулись вперед», — написал главком.

По словам Сырского, ВСУ ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области. По его словам, в Ровнополье, Сладкое и Яблоково идут ожесточенные бои.

В конце октября Минобороны РФ проинформировало, что российские военные заняли населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области.

