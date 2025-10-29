МО РФ: Российские военные взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области

Российские военные заняли населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

Бои за поселок городского типа вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Им также удалось продвинуться в глубину обороны противника — в районах населенных пунктов Великомихайловка и Новоалександровка Днепропетровской области, а также Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, одной бригаде теробороны и четырем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом направлении противник потерял около 220 солдат, а также несколько единиц техники, включая боевую бронированную машину, шесть автомобилей, гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики начали зачистку на угольной шахте в Донецкой народной республике. По информации Минобороны, там остались разрозненные группы противника.