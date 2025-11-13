Cерфер упал на акулу, отбился от нее и попал на видео

В штате Западная Австралия мужчина по имени Энди Макдональд сумел отбиться от акулы-людоеда. Об этом сообщает news.com.au.
Белая акула напала на Макдональда, когда тот занимался вингфойлингом. Хищная рыба откусила часть его доски, и мужчина упал прямо на напавшую на него акулу. Этот момент попал на видео.
Как рассказал позднее серфер, к его поясу и запястью были прикреплены веревки, которые связывали его с доской. Акула запуталась в них, и он стал бить ее, пока она не уплыла. После другой серфер помог ему добраться до берега. Макдональд не пострадал.
Ранее стали известны подробности нападения акулы-людоеда на серфера в водах острова Кенгуру, Австралия. Акула укусила мужчину за ногу и оставила ему 27-сантиметровую рану.