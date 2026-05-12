Калугин: ЕС привезли в Армению русофобскую повестку, подтянув к ней Ереван

Представители стран Европейского союза (ЕС) привезли в Армению русофобскую повестку и подтянули к ней Ереван. Так прошедшие в начале мая саммиты Европейского политического сообщества и «ЕС — Армения» описал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС.

«Европейцы привезли в республику свою русофобскую повестку и — вольно или невольно — подтянули к ней Ереван», — подчеркнул дипломат.

По словам Калугина, политики ЕС задействовали Армению в качестве площадки для трансляции своих политических нарративов. Он также выразил надежду, что армянское руководству оценят прошедшие саммиты «с холодной головой», добавив, что представители ЕС не смогут дать Армянской республике «ничего стоящего».

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политического сообщества и «ЕС — Армения». На повестке дня стояли вопросы безопасности, украинский кризис и вопросы евроинтеграции Армении. По итогам встречи Ереван и Брюссель подписали договор о запуске партнерства.