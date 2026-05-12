Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

«Звезда» показала видео испытаний новейшей российской ракеты «Сармат»

Появилось видео испытаний новейшей российской ракеты «Сармат». Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее президенту России Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил, что страна успешно испытала ракетный комплекс «Сармат».

По словам Каракаева, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» придет на смену ракетам «Воевода», а новое оружие позволит гарантированно преодолевать существующие системы противовоздушной обороны.

Как заметил Путин, дальность применения новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров.