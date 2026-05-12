19:03, 12 мая 2026Культура

Российский режиссер высказался о женщинах в кино

Режиссер Владимир Котт назвал женщин-режиссеров тенденцией в российском кино
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Владимир Котт, автор фильма «Непослушник», рассказал о росте интереса зрителей к женским историям. Его слова цитирует ТАСС.

Котт обратил внимание, что появилось множество женщин-режиссеров, которые поднимают новые для российского кино проблемы. «В наше турбулентное время нет ничего важнее семьи, это тенденция, к которой мы идем», — сказал постановщик.

Владимир отметил, что важно иметь разнообразие в тематиках. «Как меню: салат, первое, второе, десерт», — добавил он.

В 2022 году Владимир Котт в числе прочих кинематографистов покинул оскаровский комитет из-за отказа выдвигать фильм от России на соискание премии Американской киноакадемии.

