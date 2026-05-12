Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:45, 12 мая 2026Бывший СССР

Ермак прокомментировал интервью о зависимости Зеленского словами «не фанат»

Ермак заявил, что не является фанатом бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не является фанатом экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Так он отреагировал на ее интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, передает телеканал «ТСН» в своем Telegram-канале.

В частности бывшая работница офиса Зеленского в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у своего экс-начальника рассказала, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком». По словам Мендель, она встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в клубах.

«Я не являюсь фанатом госпожи Мендель, чтобы смотреть ее интервью. Тем более [фанатом] Такера Карлсона, оскорбляющего мою страну», — заявил Ермак в ответ на вопрос об интервью экс-пресс-секретаря Зеленского.

Ермак сделал заявление во время заседания суда по делу о коррупции против него. 11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили ему подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), имела место организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали ракетный комплекс «Сармат». Он способен облететь всю Землю и ударить куда угодно

    На российский регион обрушилась рекордная снежная буря

    Туристка описала дорогу из России до Грузии фразой «там можно оставить кишки и почки»

    Разработан эффективный способ борьбы с агрессивным раком мозга

    Россиянам назвали самых востребованных специалистов

    Врач объяснила резкие изменения во внешности сына Лукашенко

    Стас «Ай, как просто!» объявил о разводе

    Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе

    Москвичей предупредили об аномалии

    Тюлень с желанием «похавать» прибился к судну в России и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok