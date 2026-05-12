Ермак прокомментировал интервью о зависимости Зеленского словами «не фанат»

Ермак заявил, что не является фанатом бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не является фанатом экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Так он отреагировал на ее интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, передает телеканал «ТСН» в своем Telegram-канале.

В частности бывшая работница офиса Зеленского в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у своего экс-начальника рассказала, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком». По словам Мендель, она встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в клубах.

«Я не являюсь фанатом госпожи Мендель, чтобы смотреть ее интервью. Тем более [фанатом] Такера Карлсона, оскорбляющего мою страну», — заявил Ермак в ответ на вопрос об интервью экс-пресс-секретаря Зеленского.

Ермак сделал заявление во время заседания суда по делу о коррупции против него. 11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили ему подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), имела место организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.