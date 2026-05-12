20:08, 12 мая 2026Россия

Появились подробности об атаке ВСУ на вокзал в российском регионе

При атаке ВСУ на вокзал в Брянской области пострадали машинист и его помощник
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал в Брянской области пострадали машинист и его помощник. Подробности появились в публикации РИА Новости.

По данным агенства, первую медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, после чего доставили в больницу. «Их жизни ничего не угрожает», — заверил в беседе с агентством представитель Московской железной дороги.

Кроме того, при атаке ВСУ на железнодорожную станцию поврежден тепловоз.

Об ударе по железнодорожному вокзалу в городе Унеча Брянской области стало известно вечером во вторник, 12 мая. ВСУ атаковали вокзал с помощью БПЛА типа «Дартс».

