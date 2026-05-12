20:01, 12 мая 2026Экономика

На российский регион обрушилась рекордная снежная буря

Снежная буря в Югре побила вековой рекорд
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Снежная буря, обрушившаяся на Ханты-Мансийский автономный округ — Югру в текущем месяце, побила рекорд почти вековой давности. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

За выходные, 9 и 10 мая, в Ханты-Мансийске выпало больше месячной нормы осадков. В субботу их количество составило 29,7 миллиметра — показатель вдвое больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2000 году. В воскресенье выпало еще 15,3 миллиметра, что побило рекорд 1939-го.

Ранее в Петропавловске-Камчатском дети решили покататься с сугробов, которые не растаяли со времен зимних снегопадов. Высота сугробов до сих пор достигает нескольких метров.

