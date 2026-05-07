Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 7 мая 2026Экономика

Дети в российском городе решили покататься с сугробов

В Петропавловске-Камчатском дети решили покататься с сугробов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Елена Поддубная / ТАСС

В Петропавловске-Камчатском дети решили покататься с сугробов, которые не растаяли со времен зимнего экстремального снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сугробы высотой в несколько метров до сих пор есть во дворах. Дети используют санки и ледянки, чтобы скатываться с них.

В январе 2026 года на Камчатку обрушились мощнейшие за 50 лет снегопады. Жители оказались заблокированы в магазинах, был отменен общественный транспорт. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жертвами погодной стихии стали два человека: одного мужчину нашли под сошедшей с кровли наледью; на второго местного жителя снег обрушился, когда он откапывал свой автомобиль.

По словам эксперта по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, к концу столетия аномальные снегопады на Камчатке могут усилиться на треть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

    В Москве потеплело до плюс 30 градусов

    Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

    Россиян предупредили о вреде отопления

    Geely представил новый мощный двигатель Horse W30

    «Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

    Генерал со словами «Киев будет гореть сутки» назвал приоритетные цели для удара по Украине

    В России отреагировали на рекордную по массовости атаку БПЛА

    Дети в российском городе решили покататься с сугробов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok