Экономика
10:38, 23 января 2026Экономика

Камчатке пообещали усиление снегопадов

Климатолог Кокорин: Снегопады на Камчатке могут усилиться к концу столетия
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

К концу столетия аномальные снегопады на Камчатке могут усилиться на треть. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, передает ТАСС.

По его словам, такой вывод можно сделать из расчетов Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, а также данных за два последних десятилетия XX века и первых двух десятилетий XXI века. «Мы получим, что именно зимой осадков будет гораздо больше, причем это не особенность Камчатки, а особенность всей восточной части нашей страны», — заявил климатолог.

Кокорин добавил, что перемены обусловлены глобальным потеплением. Он отметил, что снегопады происходят из-за мощных циклонов, которые приходят на Камчатку с Японских островов, где главным климатическим фактором является теплое течение Куросио, питающееся Североэкваториальным течением Тихого океана. В последние десятилетия температура поверхности воды растет.

Ранее сообщалось, что регионы направили доптехнику на Камчатку для ликвидации последствий мощных снегопадов.

