19:58, 12 мая 2026

Туристка описала дорогу из России до Грузии фразой «там можно оставить кишки и почки»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Российская туристка описала дорогу на машине до Грузии фразой «там можно оставить кишки и почки». Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички, она отправилась в путешествие в Грузию с молодым человеком и была разочарована качеством дороги, ведущей через КПП Верхний Ларс в Северной Осетии. «Это, конечно, просто отдельный шедевр. Я не понимаю, почему дорогу не могут починить. Ведь там реально можно оставить кишки, почки, колеса и вообще что угодно», — пожаловалась туристка.

Она также рассказала, что по пути проносились фуры, многие из которых сходили с трассы из-за потери управления водителем. «В общем, дорога, конечно, ужасная, и хотелось бы, чтобы с ней что-то уже сделали», — отметила собеседница издания.

В конце апреля стало известно, что россияне бросились скупать дорогие туры в Грузию. Отмечалось также, что соотечественники расширили географию путешествий и вместо Тбилиси и Батуми начали ездить в Сванетию, Рачу и Джавахети.

