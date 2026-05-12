Разработан эффективный способ борьбы с агрессивным раком мозга

NC: Персонализированная вакцина против глиобластомы повышает иммунный ответ

Персонализированная вакцина против глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей мозга — показала обнадеживающие результаты в ранних клинических испытаниях. Об этом сообщили исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в статье, опубликованной в журнале Nature Cancer (NC).

В исследовании участвовали девять пациентов с недавно диагностированной глиобластомой. Для каждого из них ученые создали индивидуальную ДНК-вакцину на основе уникальных белков конкретной опухоли. Препарат должен был «обучить» иммунную систему распознавать и атаковать раковые клетки.

После лечения у большинства участников усилился иммунный ответ против опухоли. Две трети пациентов прожили не менее года после операции, а у части из них болезнь не прогрессировала в течение шести месяцев. Один из участников остается без рецидива почти пять лет после постановки диагноза.

Исследователи отмечают, что глиобластома считается особенно сложной для иммунотерапии, поскольку опухоль умеет «скрываться» от иммунной системы. Новая вакцина нацеливалась сразу на десятки белков опухоли, что потенциально снижает вероятность того, что рак сможет избежать иммунной атаки.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о ранней стадии испытаний, однако технология может стать основой для новых подходов к лечению агрессивных опухолей мозга.

