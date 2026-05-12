Участники массового SUP-заплыва установили рекорд России

В ЕАО более 130 участников массового SUP-заплыва установили рекорд

Более 130 участников из четырех дальневосточных регионов собрались в Еврейской автономной области (ЕАО), чтобы установить рекорд России в рамках массового SUP-заплыва. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Спортсмены и любители из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и самой ЕАО специально приехали в регион, чтобы принять участие в заплыве. Они преодолели на сап-досках около 15 километров по воде — от села Раздольное до набережной реки Бира в Биробиджане. Главной задачей было не просто проплыть дистанцию, но и в финале построиться на воде в гигантские цифры «8» и «1» в честь годовщины Победы.

Чтобы массовый SUP-заплыв в ЕАО был официально занесен в Книгу рекордов России, участникам требовалось продержаться в неподвижном положении 30 секунд. С этим испытанием справились все участники. Теперь организаторы готовят видеозапись и необходимые документы для регистрации рекорда.

В конце апреля сообщалось, что директор «Центра развития туризма» Юрий Скоробогатов отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сапборде. Путешественник планирует проплыть по рекам Дальнего Востока четыре тысячи километров за 100 дней. Он начал свой путь от поселка Лесной городок, который находится в 50 километрах от Читы. По словам туриста, его финишной точкой станет Николаевск-на-Амуре.