Моя страна
17:42, 30 апреля 2026

Россиянин отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сапборде

Мария Винар

Кадр: Государственный Интернет-Канал «Россия»

Директор «Центра развития туризма» Юрий Скоробогатов отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сапборде. Об этом сообщает ТАСС.

Путешественник планирует проплыть по рекам Дальнего Востока четыре тысячи километров за 100 дней. Он начал свой путь от поселка Лесной городок, который находится в 50 километрах от Читы. По словам туриста, его финишной точкой станет Николаевск-на-Амуре.

При этом россиянин отметил, что не исключает закончить путешествие во Владивостоке. «Это шесть тысяч километров и срок до ноября. Но это все очень ориентировочные сроки, потому что факторов огромное множество, которые влияют на скорость движения», — пояснил он.

В беседе с агентством Скоробогатов подчеркнул, что стремится побить рекорд по длительности заплыва на сапборде. «Сейчас рекорд у Стаса Вулканова, он прошел 3,5 тысячи километров на сапборде по Волге. Я связался с Международной книгой рекордов "Интеррекорд", чтобы зафиксировать свою экспедицию», — объяснил он и добавил, что также хочет посмотреть дикие места Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что 85-летняя россиянка решила преодолеть путь из Твери до Курил на велосипеде.

