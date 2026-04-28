85-летняя россиянка решила преодолеть путь из Твери до Курил на велосипеде

85-летняя велопутешественница Юлия Михайлюк преодолеет 20 тысяч км до Курил

85-летняя жительница Твери Юлия Михайлюк готовится к новому велопутешествию длиной около 20 тысяч километров. Об этом она рассказала Tverigrad.ru.

Юлия Ивановна — бывший учитель физкультуры, занесенная в Книгу рекордов России как самая пожилая велопутешественница. С середины 90-х она совершила десятки поездок по стране и в общей сложности проехала около 160 тысяч километров.

Теперь пенсионерка планирует отправиться на Сахалин и добраться до острова Итуруп на Курилах.

«Теперь хочу доехать до Сахалина. Мне очень нравится этот регион. Очень! Необыкновенный островок. Была там на Кунашире, в этот раз, может быть, в Итуруп попаду», — рассказала она.

По ее словам, старт поездки намечен на начало мая, когда станет теплее.

«В холодную погоду кому-то уютно ездить, а мне нет, трясешься от холода, а я люблю солнце. Так что, где-то в начале мая можно», — поделилась она.

Путешественница призналась, что здоровье уже не позволяет преодолевать прежние дистанции. Если раньше она проезжала до 150 километров в день, то теперь рассчитывает на 50-70. При необходимости часть пути она готова проехать на электричке.

Михайлюк отметила, что поездки давно стали частью ее жизни. В дорогу она берет привычный набор продуктов, включая сухофрукты, орехи, мед и каши. Несмотря на возраст и сложности со здоровьем, отказываться от путешествий она не собирается. «Да, это образ жизни», — заключила она.

