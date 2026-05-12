Курс доллара упал ниже 74 рублей

ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 73,79 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) продолжило понижать официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 13 мая, составят 73,79 рубля. Для сравнения, во вторник, 12 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 74,3 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты почти на 50 копеек.

Продолжающееся укрепление рубля не несет особой выгоды российской экономике, отмечает ряд экспертов. При нынешних котировках отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет — поступлений с продаж энергоресурсов, отмечал глава ВТБ Андрей Костин.

При излишне крепком рубле, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, российские производители начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков. Это негативным образом влияет на их выручку. Более оптимальным вариантом Костин называл коридор 90-100 рублей. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ лишь способствует дополнительному укреплению российской валюты, сетовал глава РСПП Александр Шохин.