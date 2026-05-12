18:07, 12 мая 2026Экономика

Курс доллара упал ниже 74 рублей

ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 73,79 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) продолжило понижать официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 13 мая, составят 73,79 рубля. Для сравнения, во вторник, 12 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 74,3 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты почти на 50 копеек.

Продолжающееся укрепление рубля не несет особой выгоды российской экономике, отмечает ряд экспертов. При нынешних котировках отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет — поступлений с продаж энергоресурсов, отмечал глава ВТБ Андрей Костин.

При излишне крепком рубле, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, российские производители начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков. Это негативным образом влияет на их выручку. Более оптимальным вариантом Костин называл коридор 90-100 рублей. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ лишь способствует дополнительному укреплению российской валюты, сетовал глава РСПП Александр Шохин.

