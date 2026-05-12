18:05, 12 мая 2026

Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

Полковник Кошкин: США станут использовать Украину как лабораторию
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Госдепартамент США и посол Украины подготовили проект меморандума, по которому Киев получит возможность поставлять Вашингтону военные технологии. Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» усомнился, что у Украины есть что-то действительно ценное для Америки.

Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал технологии Израилю и США для атаки на Иран, и тогда президент США Дональд Трамп ответил, что у Украины нет ничего интересного для Америки.

«Сейчас соглашение, скорее всего, подразумевает не взаимовыгодный обмен, а использование Украины как лаборатории. США могут опробовать в бою свои незавершенные военные проекты, а Украина хочет усовершенствовать технологии, полученные от европейцев», — объяснил Кошкин.

Для всего мира, по словам специалиста, это звучит громко, но на деле украинская сторона давно пытается выдать за свои разработки винтовку Мосина и советские ракеты.

Ранее директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко сообщил, что усилить давление на Зеленского могут обвинения против руководителя его офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам эксперта, это может стать следующим шагом после предъявления обвинений предшественнику Буданова, руководителю офиса президента Украины в 2020-2025 годах Андрею Ермаку.

