Появились данные о судьбе экипажа разбившегося российского истребителя

Экипаж разбившегося в Карелии истребителя Минобороны (МО) России не выжил. Эти данные о судьбе пилота и штурмана появились в распоряжении Telegram-канала «112».

Сообщение о смерти экипажа самолета без ссылки на источники также опубликовал канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Позже смерть экипажа официально подтвердили и в министерстве обороны, заявление ведомства приводит ТАСС.

О крушении борта МО стало известно в ранее четверг, 13 ноября. Версии о модели самолета разнятся: некоторые каналы сообщают, что упавшим истребителем был Су-30, иные — что Су-27. В свою очередь, издание Baza сообщает о катастрофе без указания модели самолета.