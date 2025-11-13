Россия
19:55, 13 ноября 2025Россия

Появились данные о судьбе экипажа разбившегося российского истребителя

«112»: Экипаж разбившегося в Карелии истребителя МО России не выжил
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Экипаж разбившегося в Карелии истребителя Минобороны (МО) России не выжил. Эти данные о судьбе пилота и штурмана появились в распоряжении Telegram-канала «112».

Сообщение о смерти экипажа самолета без ссылки на источники также опубликовал канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Позже смерть экипажа официально подтвердили и в министерстве обороны, заявление ведомства приводит ТАСС.

О крушении борта МО стало известно в ранее четверг, 13 ноября. Версии о модели самолета разнятся: некоторые каналы сообщают, что упавшим истребителем был Су-30, иные — что Су-27. В свою очередь, издание Baza сообщает о катастрофе без указания модели самолета.

