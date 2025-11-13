Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:41, 13 ноября 2025Россия

Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

«112»: Истребитель Су-30 упал в Карелии, летчиков не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, борт потерпел крушение в Прионежском районе. Также сообщается, что летчиков спасти не удалось.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает, что разбился не Су-30, а Су-27. Он же приводит сведения о крушении неподалеку от аэропорта. К месту падения истребителя выдвинусь сотрудники экстренных служб. Сведений о возможных причинах случившегося нет.

Су-30 является дальнейшим развитием Су-27. Оба самолета схожи, в частности, формой планера. Вероятно, с этим и связано то, что каналы приводят разные модели самолетов.

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, было 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Появились данные о судьбе экипажа разбившегося российского истребителя

    Звезда «Москва слезам не верит» заявил о своем отношении к родине

    Пассажиры экскурсионного автобуса в Таиланде побили друг друга из-за босых ног

    Зеленский не увидел альтернативы использованию Киевом российских активов

    Финляндия заявила о слишком далеко зашедшем сотрудничестве России и Китая

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости