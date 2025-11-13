«112»: Истребитель Су-30 упал в Карелии, летчиков не спасли

Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, борт потерпел крушение в Прионежском районе. Также сообщается, что летчиков спасти не удалось.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает, что разбился не Су-30, а Су-27. Он же приводит сведения о крушении неподалеку от аэропорта. К месту падения истребителя выдвинусь сотрудники экстренных служб. Сведений о возможных причинах случившегося нет.

Су-30 является дальнейшим развитием Су-27. Оба самолета схожи, в частности, формой планера. Вероятно, с этим и связано то, что каналы приводят разные модели самолетов.

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, было 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.