11:01, 13 ноября 2025Ценности

Деми Мур отметила 63-летие в прозрачном платье

63-летняя Деми Мур появилась на премьере сериала в прозрачном платье Gucci
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур отметила 63-летие выходом в свет в откровенном образе. Кадры с ковровой дорожки публикует Page Six.

Знаменитость появилась на премьере второго сезона сериала «Лэндмен» в кружевном кастомном платье модного дома Gucci. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань покрытого стразами наряда позволяет рассмотреть ее фигуру. Кроме того, платье украшало глубокое V-образное декольте.

Мур также надела несколько украшений с драгоценными камнями, завершив образ туфлями на шпильке. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, оставив волосы распущенными.

В октябре Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала.

