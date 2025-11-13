Бывший СССР
Депутат Рады допустила потерю Украиной государственности

Депутат Рады Безуглая предрекла Украине темные времена
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В скором времени Украина может потерять свою государственность из-за действий президента страны Владимира Зеленского и его соратников. С таким мнением в своем Telegram-канале выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя возникший в стране коррупционный скандал.

«Без переосмысления президентом того, кто и как возле него, нас ждут очень темные времена, без преувеличения. Все только начинается», — написала политик. Она отметила, что «микроклимат в "политической семье" сейчас еще тот».

Безуглая также раскритиковала медиастратегию украинского лидера, в частности посещение им подконтрольного Украине Херсона, назвав такой подход откровенным ужасом. По ее мнению, это стало поездкой «по следам Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала».

Ранее колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс указал на то, что коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу политическую карьеру Зеленского.

