Spectator: Коррупционный скандал поставил под угрозу карьеру Зеленского

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского вскоре может закончиться. Причиной тому может послужить коррупционный скандал вокруг членов правительства страны и приближенного к власти предпринимателя Тимура Миндича, с таким мнением выступил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

«Продолжавшееся 15 месяцев расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) коррупции среди верхушки политической элиты Украины, вероятно, будет иметь важные последствия для политического будущего Зеленского», — считает Мэттьюс. По его мнению, из-за того, что соратники украинского лидера оказались замешаны в коррупционном скандале, он столкнется с серьезными вопросами.

Журналист убежден, что в ближайшее время произойдет столкновение между независимыми антикоррупционными ведомствами и ближайшим окружением президента Украины. При этом последствия этой «стычки» будут ужасными. Мэттьюс также считает, что в защиту Зеленского может выступить руководство Службы безопасности Украины, однако по другую сторону баррикад окажутся НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые пользуются политической и финансовой поддержкой правительств стран Европы и США.

Ранее официальный представитель немецкого кабинета министров Штефан Корнелиус сообщил, что правительство Германии следит за развитием ситуации, связанной с коррупционным скандалом на Украине, и при необходимости сделает соответствующие выводы.