Депутат Рады Гончаренко обратился в СБУ из-за связей Зеленского с Миндичем

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился в Службу безопасности Украины (СБУ), призвав проверить украинского президента Владимира Зеленского на госизмену из-за его связей с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Требую проверить связи Зеленского с Миндичем. Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности. Это уже вопрос возможной государственной измены», — написал он.

По его словам, гражданин Израиля Миндич влиял на Зеленского и мог иметь доступ к государственной тайне. Гончаренко призвал дать правовую оценку действиям должностных лиц, сотрудничавших с бизнесменом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с Зеленским и Миндичем. «Золотая иллюзия Украины рушится», — подчеркнул он.