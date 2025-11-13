Из жизни
06:00, 13 ноября 2025

Девушка установила камеру в ванной общежития и тайно снимала обнаженных работниц завода

News9live: В Индии девушка тайно снимала работниц завода в ванной
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В штате Тамилнад, Индия, полиция арестовала 23-летнюю девушку, установившую скрытую камеру в женском общежитии завода Tata Electronics. Об этом пишет News9live.

Работницы завода нашли камеру в ванной комнате и тут же вышли на акцию протеста. Женщины требовали немедленно найти виновных в слежке за ними.

Полиция выяснила, что обнаженных работниц тайно снимала девушка по имени Нила Кумари. Она делилась откровенными видео со своим бойфрендом и публиковала их в социальных сетях.

Ее точные мотивы неизвестны. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали сотрудника полиции префектуры Сидзуока, который установил скрытую камеру в женском туалете на работе. Считается, что за месяц от его действий пострадали три коллеги и посетительницы.

