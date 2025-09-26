Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 26 сентября 2025Из жизни

Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и месяц тайно снимал женщин

В Японии полицейский установил камеру в женском туалете и снял трех женщин
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В Японии арестовали сотрудника полиции префектуры Сидзуока, который установил скрытую камеру в женском туалете на работе. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался 45-летний Тетсудзо Судзуки из города Какегава. Расследование началось после того, как сотрудница полицейского отделения обнаружила небольшую скрытую камеру на втором этаже.

Следователи пришли к выводу, что шпионское устройство в конце апреля установил именно Судзуки. По версии обвинения, с этого момента и до начала июня, когда камера была обнаружена, он несколько раз тайно снимал женщин. В данный момент считается, что за месяц от его действий пострадали три коллеги и посетительницы. Арестованный полицейский отрицает свою вину.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Ранее сообщалось, что в США идут разбирательства вокруг врача из штата Техас, который установил скрытые камеры в женских туалетах больницы населенного пункта Те-Вудлендс. От его действий могли пострадать сотни коллег и пациенток.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем платье без бюстгальтера

    Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и месяц тайно снимал женщин

    Жительница самого дикого региона планеты рассказала об особенностях быта

    На Украине сотрудники ТЦК устроили облаву на водителей

    Россиянин описал девушек в африканской стране словами «белые красавицы»

    Командование ВСУ запретило новобранцам отступать

    Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

    Экс-военный ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат

    Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости