Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и месяц тайно снимал женщин

В Японии полицейский установил камеру в женском туалете и снял трех женщин

В Японии арестовали сотрудника полиции префектуры Сидзуока, который установил скрытую камеру в женском туалете на работе. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался 45-летний Тетсудзо Судзуки из города Какегава. Расследование началось после того, как сотрудница полицейского отделения обнаружила небольшую скрытую камеру на втором этаже.

Следователи пришли к выводу, что шпионское устройство в конце апреля установил именно Судзуки. По версии обвинения, с этого момента и до начала июня, когда камера была обнаружена, он несколько раз тайно снимал женщин. В данный момент считается, что за месяц от его действий пострадали три коллеги и посетительницы. Арестованный полицейский отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в США идут разбирательства вокруг врача из штата Техас, который установил скрытые камеры в женских туалетах больницы населенного пункта Те-Вудлендс. От его действий могли пострадать сотни коллег и пациенток.