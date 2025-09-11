Из жизни
02:00, 11 сентября 2025

Врач спрятал скрытие камеры в женских туалетах больницы и снял сотни коллег и пациенток

В США врач установил скрытые камеры в туалетах и снял сотни коллег и пациенток
Никита Савин
Роберт Шредер (слева). Кадр: click2houston.com

В США идут разбирательства вокруг врача из штата Техас, который установил скрытые камеры в женских туалетах больницы населенного пункта Те-Вудлендс. Об этом сообщает KPRC-TV.

Врача Роберта Шрейдера арестовали в конце августа. Выяснилось, что он спрятал камеры в туалетах больницы Memorial Hermann The Woodlands. В распоряжение правоохранителей попали кадры, на которых видно, как Шрейдер снимает одну из потолочных панелей и прячет за ней шпионское устройство. Камеры были обнаружены в нескольких туалетах, а количество пострадавших среди коллег и пациенток медика может исчисляться сотнями.

«Меня тошнит от отвращения, я чувствую, что надо мной просто надругались. Я в бешенстве и очень расстроена. Нас всех должны защитить от этого мерзкого существа», — заявила женщина, которую врач тайно снял на видео.

В сентябре отдельный иск против Шрейдера подала медсестра, работавшая с ним. Женщина оказалась среди тех, кого сняла одна из скрытых камер. Она потребовала от бывшего руководителя один миллион долларов (86 миллионов рублей). Адвокат медсестры заявила, что среди пострадавших много коллег ее клиентки, однако они пока боятся писать заявление на Шрейдера. Она добавила, что иск против врача в конечном итоге обернется иском против администрации больницы.

В дирекции Memorial Hermann The Woodlands заявили, что не намерены комментировать судебный процесс.

Ранее сообщалось, что в Австралии идет суд над хирургом, который установил скрытые камеры в женских туалетах нескольких больниц и годами снимал коллег. По данным следствия, от его действий пострадали более 460 женщин.

