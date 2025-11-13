Бывший СССР
21:42, 13 ноября 2025

Над шахтой Димитрова подняли российский флаг

«Военная хроника»: Над шахтой Димитрова подняли флаг России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Над шахтой Димитрова (украинское название — Мирноград) подняли флаг России. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий скидывает украинский флаг и поднимает вместо него российский. Как отмечают авторы канала, судя по всему, российские войска могут в скором времени взять город под контроль.

Ранее стало известно об успехах Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось, что российские военные отбили контратаки у Красноармейска и смогли закрепиться в Димитрове.

