15:09, 13 ноября 2025

В Генштабе ВСУ рассказали о пуске ракет собственного производства по России

В Генштабе ВСУ рассказали о состоявшихся пусках ракет собственного производства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Генштаба ВСУ

Генштаб Вооруженых сил Украины (ВСУ) рассказал о состоявшихся пусках ракет собственного производства по России. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. "Ленты.ру"), реактивные дроны и ракеты разных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс"...» — сообщает Генштаб ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ выпустили по территории России дальнобойную управляемую ракету собственной разработки «Нептун». Ее уничтожили российские средства противовоздушной обороны.

