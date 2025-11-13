МО России: Средства ПВО уничтожили дальнобойную управляемую ракету «Нептун» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России дальнобойную управляемую ракету собственной разработки «Нептун». Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве журналистам, ракету уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны добавили, что ВСУ также пытались атаковать российские объекты с помощью умной авиабомбы и 157 беспилотников самолетного типа — все они также были сбиты системой ПВО.

В свою очередь, российские войска беспилотной авиации, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация нанесла удар по 142 районам базирования живой силы ВСУ и иностранных наемников, а также поразила объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.

Как сообщал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, что украинская ракета «Нептун» от конструкторского бюро «Луч» является модифицированной версией советской ракеты Х-35, и ее достаточно непросто обнаружить и перехватить.

Ранее было объявлено о планах России реализовать самый жесткий вариант «плана» генерала армии Сергея Суровикина, занимавшего должность главы объединенной группировки войск в зоне спецоперации.