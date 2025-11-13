Россия
12:19, 13 ноября 2025

Украина выпустила по России дальнобойную управляемую ракету собственной разработки

МО России: Средства ПВО уничтожили дальнобойную управляемую ракету «Нептун» ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России дальнобойную управляемую ракету собственной разработки «Нептун». Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве журналистам, ракету уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны добавили, что ВСУ также пытались атаковать российские объекты с помощью умной авиабомбы и 157 беспилотников самолетного типа — все они также были сбиты системой ПВО.

В свою очередь, российские войска беспилотной авиации, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация нанесла удар по 142 районам базирования живой силы ВСУ и иностранных наемников, а также поразила объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.

Как сообщал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, что украинская ракета «Нептун» от конструкторского бюро «Луч» является модифицированной версией советской ракеты Х-35, и ее достаточно непросто обнаружить и перехватить.

Ранее было объявлено о планах России реализовать самый жесткий вариант «плана» генерала армии Сергея Суровикина, занимавшего должность главы объединенной группировки войск в зоне спецоперации.

