Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:37, 13 ноября 2025Мир

G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Главы МИД G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали к прекращению огня в украинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление государств.

В документе подчеркивается, что стороны пришли к необходимости немедленное прекратить огонь на Украине. «Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — отмечается в заявлении.

Во время встречи в Канаде министры снова поддержали суверенитет Украины.

Ранее в G7 захотели усилить давление на Россию из-за Украины. «Мы изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия», — добавили страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Автомобили в России рекордно подорожали

    Арестованный фигурант дела о коррупции на Украине работал на производстве ракет «Фламинго»

    Миллионеру дали 16 лет тюрьмы за расправу над 24-летней любовницей

    В сети возмутились нарядом женщины на свадьбе сына

    Сексолог раскрыла неожиданную правду о мужчинах-куколдах

    Самая мощная в этом году солнечная вспышка вызвала сильные полярные сияния

    В США завершился самый долгий шатдаун

    Стало известно об отступлении ВСУ у Волчанска

    G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости