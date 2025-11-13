В G7 захотели усилить давление на Россию из-за Украины

Главы МИД G7 захотели усилить экономическое давление на Россию из-за Украины

Страны «Большой семерки» (G7) намерены усиливать экономическое давление на Россию из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации по итогам встречи глав МИД G7.

В G7 захотели усилить экономическое давление не только на Россию, но и на страны, которые финансово помогают Москве в украинском кризисе. «Мы изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия», — подчеркивается в документе.

Ранее США призвали G7 и Евросоюз присоединиться к усилению антироссийских санкций. До этого глава американского Минфина Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России.